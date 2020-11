Son Heung-min é uma das figuras de destaque do Tottenham de José Mourinho, mas o internacional sul-coreano diz que, apesar de procurar dar sempre o seu máximo, nãos e sente como um dos melhores jogadores da Premier League.

«Nunca me passou pela cabeça pensar que estou entre os melhores da Premier League. Seja no clube ou na seleção, procuro sempre dar o meu melhor», comentou o jogador que, nesta altura, está ao serviço da seleção que é comandada pelo português Paulo Bento.

A Coreia do Sul prepara-se para defrontar o México e o Qatar, dois jogos de preparação, marcados para o final do mês, na Áustria. Son não esconde alguma ansiedade, não só pelo prazer de representar o país, mas também porque tem contas a ajustar com os dois adversários.

O México bateu a Coreia do Sul por 2-1 na fase de grupos do Mundial 2018, na Rússia, enquanto o Qatar eliminou a Coreia do Sul (1-0) nos quartos de final da Taça da Ásia em 2019. Desaires que o jogador dos Spurs não esquece. «Defrontámos os dois em grandes torneios internacionais e provocaram-nos dor. No início deste estágio explique aos jogadores o significado destes jogos. Quero vencer estas duas equipas», destacou.

Acima de tudo, Son quer retribuir aos adeptos sul-coreanos o amor que estes demonstram sempre pela seleção que, face à pandemia da covid-19, ainda não jogou em 2020. «Muitos adeptos têm estado à espera de uma oportunidade para nos ver jogar. Queremos jogar bem por eles», referiu ainda Son.