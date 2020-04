O Borussia Dortmund disponibilizou uma parte estádio para ajudar na luta contra a covid-19.

O clube alemão anunciou esta sexta-feira que área por baixo da banca norte do Signal-Iduna Park foi adaptada em conjunto com as autoridades de saúde e vai ser um centro para doentes suspeitos de covid-19 que necessitem de tratamento.

A localização central do estádio, o acesso fácil e as condições técnicas levaram a que este centro ocupe agora um espaço que era dedicado ao futebol.

