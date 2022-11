O encontro de cariz particular entre a Costa Rica e o Iraque, previsto para esta quinta-feira, foi cancelado, depois de os costarriquenhos entenderem que os iraquianos não cumpriram o acordo estabelecido antes do jogo, que previa que os passaportes da delegação da América Central não fossem carimbados à entrada e saída do país.

«A partida contra o Iraque foi suspensa. Um acordo que foi feito com o não carimbo dos passaportes não foi respeitado e por isso foi decidido não entrar no Iraque e cancelar a partida», informou a Federação da Costa Rica, citada pelo La Nación.

As autoridades do Iraque pretendiam carimbar os passaportes dos costarriquenhos, mas a comitiva receava problemas futuros na entrada noutros países, como os Estados Unidos da América.

Rodolfo Villalobos, presidente da Federação costarriquenha, explicou mais tarde em conferência de imprensa que o encontro particular tinha sido organizado por uma empresa intermediária, mas o acordo estava por escrito.

A comitiva da Costa Rica, que trabalha por estes dias no Kuwait, chegou à fronteira com o Iraque por via terrestre e vai agora regressar de autocarro. As autoridades do Kuwait, de resto, foram importantes, já que recuperaram dois passaportes, que pertenciam aos motoristas e estavam na posse dos iraquianos e ainda exigiu o regresso do camião que transportava o equipamento costarriquenho.

Esta sexta-feira, a comitiva centro-americana viaja para Doha, para participar no Mundial 2022, onde está inserida no Grupo E, juntamente com Espanha, Japão e Alemanha.