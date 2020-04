A Áustria tem sido um dos países mais elogiados pela forma como está a combater a pandemia de Covid-19.

E o aparente sucesso das medidas está a permitir ao Governo deste país a redução de restrições impostas e esta quarta-feira foi anunciado que os atletas profissionais vão poder retomar os treinos até ao final de abril.

A medida abrange também os jogadores da principal liga de futebol do país e será gradual: os treinos começarão com os jogadores divididos em pequenos grupos, com um máximo de seis atletas.

Relativamentes à I divisão austríaca, os moldes em que será finalizado o campeonato ainda serão dados a conhecer pela Federação austríaca de futebol.

Noutras modalidades, mais concretamente no que diz respeito ao Grande Prémio de Fórmula 1, o ministro dos desportos, Werner Kogler, já fez saber que não se opõe à realização sem espectadores da prova que está agendada para 5 de julho.

Além disso, cerca de 600 atletas profissionais de diferentes modalidades terão, a partir da próxima semana, acesso a todas as instalações desportivas interiores e exteriores, devendo conservar uma distância mínima de dois metros entre si e efetuar respetivo treino numa área mínima de 20 metros quadrados.

A partir do primeiro dia de maio os praticantes de outras modalidades que envolvam pouco contacto, como o ténis, o golfe, o atletismo e a equitação, possam reiniciar os treinos. Werner Kogler instou as federações a definir as medidas que viabilizem a prática dessas modalidades com total segurança, chegando a sugerir a marcação das bolas de ténis para que cada atleta toque apenas nas suas. O governante austríaco citou ainda um estudo científico para recomendar que as distâncias entre os praticantes de atletismo aumentem para 10 metros, em vez do metro e meio que tem sido referenciado, e para 20 metros em relação aos ciclistas de estrada.

A Áustria contabiliza quase 400 mortes pelo novo coronavírus e pouco mais de 14.000 infetados, registando-se uma desaceleração significativa na propagação da epidemia. Algumas pequenas lojas reabriram esta terça-feira em todo o país.