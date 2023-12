O filho de Cristiano Ronaldo está em ação pela equipa sub-13 do Al Nassr no campeonato saudita daquele escalão e, na sexta-feira, acabou por ter uma troca de satisfações com um jogador da equipa do Al Shabab.

Num vídeo publicado em canais sauditas, nas redes sociais, vê-se Cristianinho, numa altura do encontro, a levar o indicador junto dos lábios, fazendo o gesto de mandar calar o adversário. Depois, o jogador do Al Shabab foi até ao pé de Cristianinho, ambos trocaram algumas palavras e uma palmadinha mútua nas costas.

No seguimento disso, o momento acabou com o jovem do Al Shabab a afastar o braço direito de Cristianinho, com este a “sacudir” a mão do seu adversário, por fim.