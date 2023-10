Anthony Elanga trocou o Manchester United pelo Nottingham Forest no último verão, mas na bagagem levou os ensinamentos de Cristiano Ronaldo e outros craques com quem partilhou o balneário dos red devils.

«Aprendi muito com eles. Trouxe essa experiência, aquilo que eles fizeram dentro e fora de campo, para cá e tento aplicá-la no meu jogo», começou por dizer o avançado, em entrevista ao Daily Mail.

«Aprendi com o indiscutivelmente melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, aprendi com Bruno Fernandes, Raphael Varane, Casemiro, posso falar de toda a equipa porque são todos jogadores de classe mundial, não apenas o que fazem em campo mas também fora do campo, com a sua disciplina e como cuidam de si mesmos», sublinhou.

O internacional sueco, de 21 anos, assumiu ainda que «não foi fácil deixar o United».

«Tive de pensar em mim mesmo e se gostaria de ficar mais um ano a entrar vindo do banco ou ser titular de uma equipa em ascensão. Para mim, a opção pelo Forest é perfeita. Sair do United foi difícil e eles são sem dúvida o maior clube do mundo, mas tenho de pensar no que quero e como me vejo a crescer nos próximos anos», concluiu.