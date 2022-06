Em vésperas de iniciar a quarta temporada no Manchester United, Bruno Fernandes falou sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Apesar de o capitão da seleção nacional está a ser associado a vários clubes, o médio de 28 anos espera reencontrar o compatriota na próxima segunda-feira, dia em que ambos se vão apresentar na pré-época dos red devils.



«Estamos de férias os dois e ninguém chateia os amigos nas férias. Espero que o Cristiano esteja lá comigo na segunda-feira, ele é um dos que vai voltar mais tarde por causa dos jogos da seleção. Não estou à espera de nada mais do que isso. Que eu saiba não há mais nada que isso, mas cada um sabe do seu futuro. Não acredito que o clube esteja disposto a perder um valor como o Cristiano», disse em declarações aos jornalistas à margem de um evento da Federação Teqball Portugal que começou com mais de duas horas de atraso.



O novo embaixador da Federação Teqball Portugal abordou ainda a possibilidade de o avançado de 37 anos regressar ao Sporting, clube onde começou a carreira profissional.



«Voltar ao Sporting? Não sei, mas seria um grande momento para os sportinguistas. Quase toda a gente gostaria que isso acontecesse, mas depende do que o Cristiano quer para o seu futuro. Ele tem ambição de continuar a jogar por muitos anos e veremos o que vai decidir depois de acabar contrato com o United, espero eu. Acho que é um sonho da maior parte dos sportinguistas ver o Cristiano com a camisola do Sporting a jogar em Alvalade», referiu.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até 2023 e está a ser associado a vários clubes, entre os quais à Roma de Mourinho.