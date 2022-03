Além de Pogba, também Ralf Rangnick deixou bastante elogios a Cristiano Ronaldo depois da noite memorável frente ao Tottenham. O técnico alemão considerou que, desde que sucedeu a Solskjaer no comando dos red devils, esta foi a melhor exibição do português.



«Hoje Ronaldo fez a melhor exibição, pelo menos, desde que cheguei. Ele esteve bem no treino de quinta-feira e foi por isso que decidi lançá-lo de início. Foi uma exibição fantástica dele, mas também do resto da equipa», referiu, à BBC.



«Ele é capaz disso [de deixar 70 mil pessoas de pé], mas mais uma vez ele só conseguiu fazer isso por causa da equipa. Foi uma prestação fantástica. Não foram só os três golos, Ronaldo também associou-se bem com a equipa quando esta teve a bola. Foi provavelmente o nosso melhor jogo contra um adversário de qualidade. Era importante ganhar e esta vitória vai dar confiança para o próximo jogo», acrescentou.



A prestação do avançado foi o tema principal da conversa de Rangnick com os jornalistas. Logo depois, o germânico defendeu que CR7 provou que ainda tem qualidade para jogar no United.



«É um desafio com um jogador como Ronaldo, mas ele hoje mostrou que ainda tem qualidade para jogar num clube como o Manchester United. Também tem qualidade para fazer parte da equipa. Isto é o que precisamos, se queremos ter sucesso no final da época», disse depois aos microfones da Sky Sports.

Ronaldo, lembre-se, foi substituído enquanto Old Trafford entoava o seu nome.