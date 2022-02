O futebolista português Diogo Dalot participou numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos do Manchester United e enumerou alguns aspetos que lhe permitiram ganhar consistência para estar a afirmar-se no clube inglês em 2021/2022 depois de uma passagem pelo Milan.

Entre as rotinas e os pontos a que atentou na sua preparação física, o lateral-direito ex-FC Porto revelou também a superstição que adquiriu com o compatriota Cristiano Ronaldo.

«Cada jogador tem as suas superstições. Para ser honesto, não tenho muitas. Agora, e é uma história engraçada, antes dos jogos, quando estamos no hotel, eu bebo sempre o meu café com o Cristiano [Ronaldo]», referiu, citado pelos canais do clube, na quinta-feira.

«Agora é uma rotina. Ele arrastou-me para o café, porque eu não era um grande fã de café, mas agora comecei a fazer isso. Só para falar um pouco. Às vezes temos muito tempo no hotel, então saímos do quarto só para falar um pouco e tentar focar no jogo», completou Dalot, que falou, como antes referido, do seu foco para as melhorias exibicionais.

«Desde que comecei a jogar futebol como profissional, tentei sempre manter a minha rotina. Não só mentalmente, mas também fisicamente, para estar apto a estar ao meu melhor nível. Especialmente na época passada e nesta, dei passos no meu nível, na preparação para os treinos e para os jogos. Seja na nutrição, no sono ou nas batidas [ndr: música] antes e depois do treino, diria que estes foram os meus apoios fora do campo para estar apto a atuar no campo», explicou.

O jogador de 22 anos tem sido mais opção esta época em Manchester, depois de uma época em que esteve emprestado ao Milan, onde participou em 33 jogos e fez dois golos em 2020/2021. Em 2021/2022, leva 20 jogos, tendo sido titular em 14 deles.