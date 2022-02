Com a goleada frente ao Sporting, o Manchester City fez a história na Liga dos Campeões.



O campeão inglês tornou-se na primeira equipa a vencer cinco jogos seguidos fora de casa na fase a eliminar da Champions. Um registo impressionante que teve início 16 de fevereiro de 2020 contra o Real Madrid. Seguiram-se vitórias em casa de Monchengladbach (2-0), Borussia Dortmund (2-1), PSG (2-1) e mais recentemente, Sporting.



Um recorde que os «citizens» pode melhorar ainda na presente época.





