Rivaldo considera que seria um risco Cristiano Ronaldo voltar ao Real Madrid, clube de onde saiu há três anos para a Juventus. Lembre-se que os rumores acercam de um eventual regresso ao clube espanhol sugiram após a eliminação da Vecchia Signora da Liga dos Campeões contra o FC Porto.



«Faria feliz muitos adeptos do Real Madrid, mas seria também um risco. Devemos reconhecer que o CR7 que saiu do Real Madrid há uns anos não é o mesmo CR7 de agora. Claro que continuará a marcar muitos golos, a fazer a diferença e a mostrar a sua enorme determinação em campo, mas podem estar a exigir-lhe demasiado nesta fase da carreira. Se não corre bem, o seu estatuto de ídolo pode ser colocado em causa», disse, citado pelo AS.



Ainda assim, o antigo internacional brasileiro não esconde o desejo de voltar a ver a rivalidade do português com Messi na Liga espanhola.



«Com Laporta, as hipóteses de Messi continuar no Barcelona aumentaram e seria fantástico tê-los ao mesmo tempo outra vez na Liga espanhola. Seria emocionante não só para os seus clubes, mas também para todo o mundo. Além disso, o campeonato espanhol poderia voltar a superiorizar-se à Premier League, à Bundesliga e à Serie A», defendeu.



Rivaldo indicou o caminho que o novo presidente do Barça deverá seguir para voltar a competir por todos os títulos.



«Não sou a favor de que o Barcelona gaste muito dinheiro em novos jogadores. O Barcelona deve centrar-se em reter Messi. Laporta conhece-o bem e pode ter mais argumentos que os outros presidentes. O clube beneficiaria muito mais em garantir a continuidade de Messi do que em gastar dinheiro em novos jogadores», apontou.