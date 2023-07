Odion Ighalo, antigo avançado do Manchester United que foi recentemente dispensado pelos sauditas do Al Hilal, concedeu uma entrevista ao canal de YouTube «OmaSportsTV», onde admitiu que os salários oferecidos são uma enorme motivação para se mudarem para o Médio Oriente.

«Estamos a jogar por dinheiro, não por paixão», começou por dizer o avançado nigeriano.

«Quando és jovem, sim, jogas por paixão. Nessa altura, o dinheiro não te preocupa. Mas na minha idade [34 anos], estou na fase final da minha carreira, não sei se terei mais um ou dois anos. Joguei por paixão toda a minha vida, agora é por dinheiro. Não sou daqueles jogadores que vêm e dizem: "jogo por paixão". É dinheiro. No final do dia, é dinheiro. Vejam quem está a ir para a Arábia Saudita, são grandes futebolistas», vincou, antes de abordar o caso de Cristiano Ronaldo.

«Ronaldo continua a jogar por paixão? Ganhou 100 vezes mais do que eu fiz em toda a minha vida e, ainda assim, foi para a Arábia Saudita. Fê-lo por paixão? É por dinheiro», completou.

O jogador também revelou que Lionel Messi teve um papel na sua dispensa do Al Hilal, no mês passado, e assumiu ter ficado «chocado» com a decisão do argentino, que não seguiu o mesmo caminho de Ronaldo.

«Estou chocado [que o Messi não tenha ido para a Arábia Saudita] porque foi uma das razões pelas quais o meu contrato não foi renovado. Eu pensei que estava tudo acertado. O dinheiro que estavam a oferecer a ele na Arábia Saudita era de loucos. Ele ia ganhar o dobro do [Cristiano] Ronaldo. Fiquei chocado por ele não ter ido lá. Ele escolheu Miami», concluiu.