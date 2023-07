O futebolista franco-maliano Moussa Dembélé é reforço do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

O emblema saudita confirmou, na tarde desta quarta-feira, a chegada do atacante de 27 anos para o plantel que vai ser orientado pelo inglês Steven Gerrard, que já neste dia anunciou a contratação do escocês Jack Hendry e tem iminente a confirmação de Jordan Henderson, do Liverpool.

A duração do acordo com Dembélé, que tinha terminado a ligação ao Lyon (onde esteve desde 2018/19) não foi revelada.

Formado no PSG e no Fulham, onde subiu a sénior, Dembélé também já passou pelo Celtic e pelo Atlético de Madrid.