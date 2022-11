Com o Mundial 2022 à porta, o futebolista português Cristiano Ronaldo apontou o foco à prova no Qatar, mas assumiu que talvez seja «melhor» para si e para o Manchester United um «novo capítulo».

Na segunda parte da entrevista a Piers Morgan, transmitida esta quinta-feira, o internacional luso garantiu, porém, voltando ao clube após o Mundial, que espera que as pessoas estejam do seu lado.

«Não posso responder agora, o meu foco é o Mundial. Mas não sei, talvez seja o melhor para o Manchester e o melhor para mim ter um novo capitulo. Se voltar, vou ser o mesmo Cristiano, mas espero que as pessoas estejam do meu lado e me deixem brilhar», referiu.

«É difícil para mim dizer que não vou estar de volta ao Manchester United, mas vamos ver o que vai acontecer. Como disse antes, os fãs para mim vão estar sempre do meu lado, no meu coração. Vejo, nas ruas, o amor e a paixão, o respeito. Aprecio o amor de sempre. Mesmo quando não jogo, mesmo quando me criticam, vão estar no meu coração, espero vê-los em breve», afirmou.

Questionado ainda sobre que opinião teria Alex Ferguson de tudo o que está a passar-se, Ronaldo disse que não fala com o seu antigo treinador no Manchester United há um mês, mas que o técnico o entende e também sabe o que o clube precisará. «Não falo com ele há um mês, mas ele entende-me sempre, sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho que deve. As pessoas que não veem isso é porque não querem ver isso. Os adeptos são a resposta, o Manchester pertence aos fãs, mas eles têm de saber das coisas. As infraestruturas têm de mudar e espero ser parte, se contarem comigo, para ajudar o clube a ter sucesso. Se não, a vida continua», expôs.

«Se o United não ganhar a Premier, ficarei feliz se o Arsenal conseguir»

O português, que está na sua segunda passagem da carreira pelo United, revelou ainda gosto pela forma como o Arsenal está a jogar, pelo treinador Mikel Arteta e que ficaria contente se os londrinos fossem campeões, caso não for o Manchester United.

«É uma equipa que gosto de ver a jogar. Gosto da equipa, do treinador, penso que fizeram uma boa equipa e se o Manchester United não ganhar a Premier League, ficarei feliz se o Arsenal conseguir», atirou.

A proposta de 350 milhões da Arábia Saudita

Ronaldo revelou ainda que houve uma proposta de 350 milhões de euros por duas épocas na Arábia Saudita, mas que se sentia feliz e capaz de ajudar o Manchester United.

«É difícil (risos) mas ao mesmo tempo pensei que estava feliz aqui, capaz de marcar golos. Até me ofereceram ao Sporting, ao Nápoles [ndr: a imprensa]. Mas estava feliz aqui, motivado para uma grande época aqui», referiu.