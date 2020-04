Denis Le Saint, presidente do Brest, defende que, tendo em conta a atual situação sanitária no país, imposta pela pandemia da covid-19, será «inimaginável» retomar os jogos esta temporada. O dirigente defende ainda que os jogos à porta fechada «não fazem sonhar ninguém» e recusa colocar em risco a vida dos seus jogadores. Neste quadro, o representante do 14.º classificado da liga francesa defende que a única solução passa por cancelar a presente temporada e começar a pensar na próxima.

«A saúde é um factor essencial que nos dever levar a tomar decisões fortes. O futebol não é uma prioridade nos dias de hoje. Trata-se de um lazer. Na ordem de prioridades, não vem em primeiro lugar, nem sequer em segundo, vem muito depois dos franceses», começou por destacar.

O dirigente rejeita ainda liminarmente a possibilidade da competição ser retomada com jogos à porta fechada. «Ninguém está com vontade de entrar num estádio e os jogos à porta fechada não fazem sonhar ninguém. Não há qualquer interesse em ter jogos disputados nestas condições. O futebol é uma coisa que se partilha com os outros. O aspeto financeiro é uma coisa, mas a saúde é muito mais importante», prosseguiu.

Para Denis Le Saint está fora de questão voltar a jogar nos próximos meses. «Não vou levar a minha equipa a Paris em maio ou em junho para o jogo com o PSG. Os riscos são demasiado grandes. Tenho muito respeito pelos meus jogadores e pelo meu staff para os fazer correr esses riscos», destacou.

Neste sentido, o presidente do Brest defende que resta cancelar a corrente temporada. «Do meu ponto de vista, é o fim. A saída do confinamento vai ser muito longa e progressiva, como já disse o primeiro-ministro. Não nos vamos poder deslocar. Os belgas querem parar, os italianos e os espanhóis não vão treinar. Nós não podemos retomar a liga», destacou.

O presidente do Brest recusa ainda ouvir falar nas consequências financeiras que provocariam o cancelamento da competição. «Não podemos falar de dinheiro no futebol quando há pessoas que estão a perder a via. Não podemos continuar custo o que custar. Se algumas pessoas quiserem recomeçar será um erro grave. Não podemos desgastar a imagem do futebol. Vamos pagar muito caro por isso. A época acabou. Temos de pensar na próxima temporada e acabar esta definitivamente. É a melhor coisa que podemos fazer», referiu ainda.