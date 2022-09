O Wolverhampton confirmou nesta segunda-feira que Diego Costa é reforço até ao final de 2022/23.

O avançado de 33 anos reforça o conjunto inglês, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, e chega para colmatar a perda de Sasa Kalajdzic, reforço para esta temporada que se lesionou gravemente e vai estar fora dos relvados durante vários meses.

«O clube influenciou a minha decisão, sobretudo sabendo que aqui vou poder adaptar-me muito mais facilmente, não só do ponto de vista técnico, da qualidade dos jogadores, mas também pelo facto de muitos dos jogadores serem portugueses e isso tornará a minha transição muito mais tranquila», disse o internacional espanhol aos órgãos de comunicação dos «lobos».

«Conversei com Bruno Lage. Conversámos sobre futebol. Expliquei como me senti porque estou incrivelmente motivado e pronto para jogar novamente. Eu sei que posso ajudar, mas também expliquei a minha situação atual, preciso do meu próprio tempo. Pedi-lhe para não me apressar com as coisas, porque isso significa que não poderei ajudar da maneira que quero. Ele foi muito compreensivo. É um grande treinador e tem feito um ótimo trabalho», acrescentou.

Diego Costa não joga desde dezembro de 2021, altura em que deixou o Atlético Mineiro. Está agora de regresso a Inglaterra, onde já representou o Chelsea, entre 2014 e 2017.

[artigo atualizado]