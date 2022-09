A forma é temporária, mas a classe é permanente.

Uma frase comum no mundo do futebol e à qual Dimitar Berbatov parece não querer escapar. Na segunda edição do Legends of the North, que opõe lendas do Manchester United às do Liverpool, o antigo avançado búlgaro mostrou que ainda mantém a elegância no pé direito.

Logo aos sete minutos, à entrada da área, Berbatov rematou de primeira e bateu Jerzy Dudek com um excelente pontapé. Estava feito o 1-0, vantagem com que os red devils chegaram ao intervalo.

Ora veja: