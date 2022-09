Não bastava carregar o mesmo apelido, Lotfi também possui alguns dos dotes futebolísticos do pai, Rabah Madjer, que jogou no FC Porto, entre 1985/86 e 1990/91.

Nos dragões, o argelino foi campeão europeu e notabilizou-se pelo célebre «Calcanhar de Viena», apontado no triunfo da final da Taça dos Campeões Europeus de 1987, diante do Bayern Munique.

Ora, esta terça-feira, Lotfi, que é colega de equipa de Rúben Semedo no Al-Duhail, marcou um golo que trouxe à memória o pai. Aos 19 minutos, em jogo da Ooredoo Cup, o avançado de 20 anos recebeu a bola na pequena área e, de costas para a baliza, «recriou» o gesto técnico de Rabah Madjer.

O Al-Duhail acabaria por vencer o Al-Markhiya, por 8-3.

Veja o golo do filho e, de seguida, aproveite para o comparar com o do pai, em 1987: