O plantel principal de futebol do Real Madrid regressou, esta segunda-feira, à cidade desportiva do clube, em Valdebebas, para a retoma dos trabalhos de campo, dois meses depois da última sessão, a 12 de março.

Sob as orientações da equipa técnica do francês Zinedine Zidane, os jogadores realizaram os primeiros exercícios individuais com e sem bola. O grupo foi dividido em dois turnos, numa sessão que seguiu as normas de saúde aplicadas no protocolo da Liga Espanhola (LFP), no âmbito da pandemia da covid-19.

Apesar do treino individual, o belga Eden Hazard foi uma das novidades: depois da lesão sofrida em fevereiro e da operação realizada em março, nos Estados Unidos, o médio já trabalhou com e sem bola, tal como os colegas de equipa.

Na semana passada, o plantel realizou, também no centro de treinos, os testes de rastreio à doença.

No domingo, o presidente da LFP, Javier Tebas, apontou o regresso do principal campeonato espanhol para 12 de junho, mediante a evolução da doença no país.

Com 27 das 38 jornadas realizadas, o Barcelona lidera com 58 pontos, seguido do Real Madrid, com 56. O Sevilha é terceiro, mas a uma distância maior dos dois primeiros: tem 47 pontos.