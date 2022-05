Edinson Cavani voltou às opções do Manchester United esta segunda-feira, depois de mais de um mês de ausência por lesão e, à porta de Old Trafford, tinha à espera uma jovem admiradora.

Lola Eastwood lavou-se em lágrimas na presença do ídolo uruguaio e implorou-lhe que ficasse nos red devils na próxima temporada: «Não vás embora», pediu, por mais do que uma vez. Depois de receber um caloroso abraço e um autógrafo, a adepta do Man. United presenteou o jogador com uma fita para o cabelo.

Ora veja: