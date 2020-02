O Alavés bateu o Eibar (2-1) no duelo basco que abriu a 23.ª jornada da Liga espanhola.



O Mendizorrotza só viu golos na segunda parte. Lucas Pérez abriu o marcador aos 46 minutos depois de um cruzamento primoroso de Joselu. Burke assinou o segundo da noite e decidiu praticamente a perdida.



Ficha de jogo



Orellana relançou a partida a sete minutos do final após um disparo de fora da área, mas o Eibar - que teve Paulo Oliveira no banco e ainda não contou com Rafa Soares - não evitou o desaire.



Classificação da Liga espanhola