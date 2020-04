Na Alemanha, as lesões têm afetado o antigo futebolista do Sporting, Bas Dost. Em 18 jogos ao serviço do Eintracht Frankfurt, o holandês apontou sete golos. Teve utilização intermitente, fruto de vários problemas físicos no novo clube, mas não considera que haja pressão. Essa, sim, diz ter existido quando chegou a Alvalade, para substituir Slimani.



«Eu fui para o Sporting na época a seguir ao meu antecessor, que foi para o Leicester City [ndr: o argelino Islam Slimani], ter marcado 29 golos. Todos esperavam que eu marcasse mais de 30 golos. Eu estava sob pressão. Se isso não é pressão, não sei o que é pressão. A minha resposta foi marcar 30 golos, não porque tinha medo dos outros ou do que quer que seja. Acabei por jogar o meu jogo», disse o ex-internacional holandês, em declarações ao Fussball News.

A propósito nos números, Dost até se enganou ligeiramente no número de golos marcados por Slimani, já que o argelino apontou 31 golos em 2015/16, a época anterior à chegada de Bas Dost a Alvalade, na qual o avançado marcou 36 golos.



Dost deixou o Sporting em agosto de 2019, após três épocas com veia goleadora: 93 golos em 127 jogos. O avançado holandês trocou os leões pelo Eintracht Frankfurt, onde tem a companhia dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva. Foi contratado numa tentativa de colmatar as saídas de nomes sonantes do clube, como Luka Jovic, que rumou ao Real Madrid, Sébastien Haller, que mudou para o West Ham, além de Ante Rebic, cedido por empréstimo ao Milan.



O holandês reconhece que a sua estreia no Eintracht saiu prejudicada pelas lesões, mas acredita que esta paragem o fortalece mais: «Existem sempre contratempos e gostava de recomeçar em maio. Quero mostrar mais. Infelizmente não pude mostrar o que queria esta temporada. Houve alguns jogos em que o consegui, mas é claro não foi suficiente. Felizmente, ainda restam alguns jogos e quero mostrar o que posso fazer», acrescentou o ex-avançado do Sporting, de 30 anos.