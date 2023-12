Frank de Boer deixou de ser treinador do Al Jazira, equipa dos Emirados Árabes Unidos.

O técnico neerlandês, de 53 anos, esteve apenas seis meses no clube e acabou por não resistir aos maus resultados dos últimos jogos.

O Al Jazira somou apenas uma vitória nas últimas seis partidas, tendo perdido as últimas duas, o que levou o clube a avançar para a rescisão de contrato.

In light of recent performances and results..



Al Jazira FC board has decided to sack the first team coach, Frank De Boer, with immediate effect. pic.twitter.com/XCJekX8V5O