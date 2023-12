Iniesta deixou o Vissel Kobe, do Japão, em agosto e rumou aos Emirados Árabes Unidos para assinar pelo Emirates Club. Um mês depois, o conjunto dos Emirados contratou Paco Alcácer, outro internacional espanhol.

Tudo fazia crer que os «Falcons» iam lutar pelo título, mas a verdade é que a equipa tem vindo por aí abaixo e neste momento ocupa lugares de descida.

Nos últimos cinco jogos, o Emirates Club sofreu 20 golos, sendo que no último encontro foi derrotado por 7-0 pelo Shabab Al Ahli.

Em 12 jogos esta época, a equipa de Iniesta e Alcácer apenas venceu uma partida, sendo que o conjunto dos Emirados foi eliminado da Taça ao perder por 8-0 com o Al Wahda.

Esta temporada, Iniesta, de 39 anos, foi utilizado em 10 jogos, onde marcou dois golos e assinou uma assistência.

Já Alcácer chegou por empréstimo do Al Sharjah, também dos Emirados, e em 10 jogos soma quatro golos e uma assistência.

Neste momento, o treinador do Emirates Club é Lluis Planagumà, que durante algumas semanas treinou, de forma interina, Iniesta no Vissel Kobe.

O momento dos «Falcons» não é o melhor. A equipa dos Emirados vem de seis derrotas consecutivas e até ao final do ano ainda vai disputar mais dois encontros.

O conjunto de Planagumà está no décimo terceiro lugar do campeonato, o penúltimo da tabela, com cinco pontos, e corre assim o risco de descer de divisão. O Al-Nasr, a primeira equipa acima da linha de água que conta com Iuri Medeiros e Taarabt, está já a quatro pontos de distância.