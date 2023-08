Depois da saída do Vissel Kobe, do Japão, Andrés Iniesta está na iminência de mudar-se para o futebol nos Emirados Árabes Unidos, mais concretamente para o Emirates Club.

O internacional espanhol inclusivamente já está no país do Médio Oriente, onde chegou com a família e foi recebido com toda a pompa e circunstância: teve até direito a flores.

Aos 39 anos, Iniesta vai assim conhecer o terceiro clube da carreira, ele que dedicou grande parte da vida ao Barcelona.