Frank de Boer já não é selecionador dos Países Baixos, anunciou esta tarde a federação de futebol daquele país.

Em comunicado oficial, a KNVB explicou que De Boer não queria continuar no cargo, e o contrato entre as duas partes previa uma extensão automática caso a laranja mecânica chegasse aos quartos de final do Euro 2020, o que não aconteceu.

«Quando me torneio selecionador em 2020, estava ciente da pressão que ia cair sobre mim, pressão essa que é ainda maior agora. Não é uma situação agradável para mim, nem para a equipa, num momento tão importante como é a qualificação para o Mundial 2022», disse o técnico de 51 anos, citado na nota da KNVB.

Os Países Baixos, recorde-se, foram eliminados pela República Checa nos oitavos de final do Euro 2020.