O ex-Benfica Enzo Fernández foi alvo de muitas críticas por parte do antigo internacional neerlandês Wesley Sneijder, após a eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid.

«Se contratam um jogador de 100 milhões de euros [Enzo custou 121 milhões], podes esperar que ele corra até não poder mais, certo? Mas ele anda em campo. Perde a bola e tem um momento de luto durante o jogo. Vês o Enzo, uma compra de 100 milhões, a arrastar-se enquanto o Gallagher passa por ele a correr. Isto não é possível, tem de ser resolvido», começou por dizer o antigo campeão europeu, na estação televisiva RTL7.

«Olho para um rapaz como aquele e penso: que responsabilidades é que ele assume? Nenhumas. Eu chamava-o para uma reunião amanhã. Também não acho que ele seja um grande jogador. Dizem que ele fez muito pelo Lionel Messi [no Mundial]. Pensei que faria o mesmo no Chelsea, mas não», concluiu.

Desde que trocou o Benfica pelo Chelsea, o médio argentino cumpriu 15 jogos e deu duas assistências.