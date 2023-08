O Manchester City venceu este domingo na visita ao Sheffield United, por 2-1, em jogo da 3.ª jornada da Premier League inglesa.

O avançado norueguês Erling Haaland falhou um penálti ao minuto 37, rematando ao poste, mas daria mesmo vantagem ao Manchester City já na segunda parte, ao minuto 63.

Foi já na parte final do jogo que houve mais emoção no marcador, com Jayden Bogle a empatar ao minuto 85, mas Rodri, o espanhol herói do City na final da última Liga dos Campeões, a decidir o encontro com o 2-1 ao minuto 88.

Os portugueses Ruben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa comandada por Pep Guardiola e cumpriram todo o encontro.

Com o empate do Arsenal (2-2 com o Fulham) e a derrota do Brighton (3-1 com o West Ham) nesta jornada, o Manchester City é líder isolado, com nove pontos, mais dois do que West Ham, Tottenham e Arsenal. O Sheffield ainda não pontuou.

Também este domingo, o Aston Villa triunfou na visita ao Burnley, por 3-1.

Matty Cash bisou na partida, com golos aos oito e aos 20 minutos. Lyle Foster reduziu ao minuto 47, mas Moussa Diaby fixou as contas do triunfo dos visitantes, ao minuto 61. O Villa soma seis pontos, enquanto o Burnley segue ainda sem pontuar, mas com menos um jogo disputado.