João Palhinha fez a estreia a titular esta temporada na Premier League na visita do Fulham ao Emirates. O internacional português acabou por ser decisivo no empate arrancado pelos «cottagers» frente ao Arsenal ao anotar o 2-2 nos minutos finais.



Após a partida, Marco Silva elogiou a exibição do médio e deixou uma garantia acerca do futuro do jogador.



«Fizemos um grande esforço para manter o Palhinha. É um jogador que fez uma época tremenda e naturalmente, surgiram algumas propostas para que fosse vendido. O clube tomou a decisão de não o vender. É uma valorização muito grande para nós tê-lo», começou por dizer à DAZN.

.

«Ele ainda não está no seu melhor. Perdeu quase toda a pré-época com uma lesão no ombro. Na semana passada já jogou alguns minutos e hoje não esperava utilizá-lo todo o encontro. Estive para tirá-lo antes do 1-1, mas ainda bem que não o tirei porque depois perdemos um central. Não só pelo golo, mas pelo que ajuda. Tem capacidade para encaixar numa linha de três e por isso, nem tive de mexer depois da expulsão. Tem um enorme presença física, mas ainda vai melhorar. Senti-o cansado no final da primeira parte. Ele vai ganhar confiança com bola. Sabemos que é um jogador importante em todos os momentos», acrescentou.



João Palhinha realizou 40 jogos na época de estreia em Inglaterra e assumiu-se como uma das figuras do Fulham.