Dérbi de loucos no Emirates!



Arsenal e Fulham empataram a duas bolas num jogo em que João Palhinha e Fábio Vieira foram protagonistas.



Com o médio português a titular pela primeira vez esta temporada, os «cottagers» colocaram-se a ganhar logo no primeiro minuto. Bukayo Saka errou o passe e entregou a bola a Andreas Pereira que surpreendeu Ramsdale com um pontapé colocado.



Os «gunners» reagiram bem ao golo sofrido e conseguiram incomodar a equipa de Marco Silva num par de ocasiões. Odegaard, assistido por Havertz, ainda igualou a contenda nos minutos finais da primeira parte, mas o lance foi anulado por posição irregular do germânico no inicio do lance.



Arteta deixou Trossard no balneário e lançou Nketiah no arranque da segunda parte. No entanto, acabariam por ser as substituições seguintes, de Fábio Vieira e Zinchenko por Havertz e Partey, a mexer com o jogo.



O internacional sub-21 português, ex-FC Porto, foi decisivo na remontada do vice-campeão inglês. Fábio Vieira conquistou um penálti que Saka transformou em golo aos 70 minutos e três minutos depois, serviu de bandeja Nketiah para o 2-1.



O lance motivou muitos protestos de Marco Silva uma vez que Bassey estava caído na área do Fulham (que continuou o jogo apesar de o central estar caído) aquando da finalização do atacante inglês.



Bassey foi expulso pouco depois, aos 83 minutos, mas nem a inferioridade numérica impediu o Fulham de chegar ao empate. João Palhinha coroou uma enorme exibição no norte de Londres com um cabeceamento certeiro após canto de Reed.



Tanto o Arsenal, por Fábio Vieira, como o Fulham, por Traoré, poderiam ter chegado ao triunfo, mas Leno e Ramsdale brilharam e acabou tudo empatado. Foram os pimeiros pontos cedido pelos «gunners» na Premier League.