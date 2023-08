O Arsenal anunciou esta terça-feira que reforçou o plantel com o guarda-redes espanhol David Raya que chega por empréstimo do Brentford até ao final da presente temporada, ficando os gunners com opção de compra.

O guarda-redes de 27 anos, natural de Barcelona, chegou muito jovem a Inglaterra, com apenas 16 anos, então para assinar pelo Blackburn Rovers, mas está no Bentford desde 2019 e já somou 161 jogos.

Em março de 2022 foi convocado, pela primeira vez, para a seleção espanhola, estreou-se numa vitória sobe a Albânia (2-1) e integrou a lista final de convocados para o Mundial 2022, no Qatar.

«Damos as boas-vindas ao David que chega por empréstimo do Brentford. O David é um guarda-redes de alto nível, que tem feito exibições consistentes no Brentford e na Premier League. Com a chegada de David estamos a acrescentar qualidade ao nosso plantel para que possamos competir ao mais alto nível em todas as competições», destacou o diretor desportivo do Arsenal Edu.

David Raya vai jogar com a camisola número 22 e vai fazer concorrência a Aaron Ramsdale e Rúnar Runarsson na baliza dos gunners.