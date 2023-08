De 0-2 para 3-2. O Manchester United operou uma reviravolta notável na receção ao Nottingham Forest numa partida da terceira jornada da Premier League.



O Forest teve, de resto, um início de jogo de sonho no Teatro... dos Sonhos. Numa jogada individual brutal, Awoniyi arrancou do meio-campo e só parou quando bateu Onana. Estavam cumpridos apenas dois minutos. Aos quatro minutos, os forasteiros fizeram o 0-2 pelo ex-FC Porto Boly, na sequência de um livre lateral.



O Manchester United reagiu aos 17 minutos e reduziu por intermédio de Eriksen. Foi o melhor que conseguiu até ao arranque da segunda parte quando, através de um lance estudado, Bruno Fernandes combinou com Rashford e serviu Casemiro para o 2-2.



O Nottingham Forest tentou resistir à pressão contrária, mas ficou com a vida mais complicada quando Worrall foi expulso aos 67 minutos. E nem dez minutos depois, o conjunto de Ten Hag chegou à reviravolta num penálti convertido por Bruno Fernandes.



O United agarrou-se à vantagem e chegou aos seis pontos na prova enquanto o Forest tem apenas três.



Nos outros jogos desta tarde, Chermiti estreou-se na derrota do Everton contra o Wolverhampton (0-1), em Goodison Park. O ex-Sporting entrou aos 66 minutos, mas não impediu o desaire dos «toffees».



Os «lobos», que contaram com Semedo, Fábio Silva e Pedro Neto na equipa inicial, tiveram um golo anulado aos 57 minutos. Fábio Silva foi o autor do tento, mas estava ligeiramente adiantado antes da finalização.



Não marcou o ex-FC Porto, marcou Sasa Kalajdzic. Acabado de entrar, o austriaco correspondeu na perfeição a um cruzamento de Pedro Neto na direita e deu a primeira vitória ao Wolverhampton na Premier League.



Refira-se que Toti Gomes entrou aos 85 minutos nos «lobos» enquanto André Gomes não foi opção e João Virgínia não saiu do banco no Everton.



O Tottenham triunfou por 2-0 em casa do Bournemouth com golos de Maddison e Kulusevski e lidera à condição a Premier League em igualdade pontual com o Arsenal. Por último, Brentford e Crystal Palace empataram a um golo.