O Celtic foi coroado esta segunda-feira como campeão escocês, depois de o principal campeonato daquele país ter sido dado como terminado, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a Liga escocesa (SPFL) informou que a decisão foi tomada de forma unânime por todos os 12 clubes que compõem a prova.

Em relação à classificação, esta foi determinada pelos pontos por jogo que cada equipa conquistou até 13 de março, data da primeira jornada que não se disputou devido à suspensão motivada pelo novo coronavírus.

Assim, o Celtic é declarado vencedor, enquanto o Hearts é relegado para a segunda divisão. Rangers, segundo, e Motherwell, terceiro, fecham o pódio da tabela classificativa.

Refira-se, de resto, que este é o nono (!) campeonato consecutivo ganho pelos católicos.

A classificação final da Premier League escocesa:

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚



Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe