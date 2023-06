O futebol escocês está de luto pela morte de Craig Brown, o homem que comandou a seleção da Escócia durante o maior período temporal.

Craig Brown liderou a seleção da Escócia entre 1993 e 2001, período durante o qual cumpriu 71 jogos e apurou a nação britânica para duas fases finais: o Euro 96 e o Mundial 98, o último com participação escocesa.

Depois de uma década de carreira iniciada no Rangers em 1960 e com passagens por Dundee Falkirk, sempre na Escócia, Brown iniciou-se como treinador em 1977 nos também escoceses do Clyde, onde esteve nove anos até ser designado treinador sub-21 da Escócia, onde chegou a trabalhar em estreita colaboração com Sir Alex Ferguson.

Daí, saltou para a seleção principal na reta final de 1993, quando a Escócia disputava, no mesmo grupo de Portugal, a fase de apuramento para o Mundial dos Estados Unidos.

Em 2001 deixou o comando da seleção escocesa. Passou depois pelos ingleses do Preston North End (o único clube que treinou fora da Escócia, pelo Motherwell e pelo Aberdeen, onde encerrou a carreira de treinador em 2013, aos 73 anos.

Craig Brown tinha 82 anos.