Jota continua em grande forma.



O internacional sub-21 português assistiu na goleada do Celtic ao Ross County por 4-0, numa partida da 31.ª ronda do campeonato escocês. O extremo, que está cedido pelo Benfica aos católicos, serviu Giakoumakis para o 1-0 e chegou às dez assistências na temporada (tem também dez golos).



Giakoumakis foi, de resto, a figura do encontro ao marcar um hat-trick, tendo o outro golo sido anotado por Maeda.



Com esta goleada o Celtic garantiu a permanência na liderança isolada do campeonato. Tem 76 pontos, mais seis que o Rangers, campeão em título que apenas joga este domingo.



A assistência de Jota: