Carlo Ancelotti termina contrato com o Real Madrid no final da temporada e ao que tudo indica, a seleção do Brasil será o próximo desafio da carreira. A imprensa espanhola dá conta, esta terça-feira, de que Xabi Alonso é o favorito a suceder ao italiano.



«Alonso? Conheço-o porque foi meu jogador. Tem um enorme conhecimento do jogo e está a fazer um enorme trabalho no Leverkusen. Tanto a ele como Raúl e Arbeloa, desejo que treinem o Real Madrid algum dia. Porque é o máximo e o porque gosto muito deles. Oxalá possam treinar este clube», disse, em conferência de imprensa.



O treinador aproveitou ainda para se defender de quem o criticou após a derrota no dérbi de Madrid frente ao Atlético.

«A opinão pública pode dizer o que quiser. Respeito todas as ideias, mas não posso entrar por aí. Devo avaliar as coisas com mais equilíbrio e felizmente, tenho isso nos genes. Sou uma pessoa tranquila e com capacidade para analisar as coisas de maneira sossegada. Colocar em causa uma equipa que em sete jogos ganhou seis, parece-me demasiado», referiu.



«A mim não me incomoda nada. Faz parte do meu trabalho. Não é verdade que não tenha coragem de colocar Modric e Kroos no banco. Aqui todos os jogos são importantes. Se tenho de responder a todas as críticas... pufff, passaria muito tempo na sala de imprensa», acrescentou.



O Real Madrid recebe, na próxima quarta-feira, o Las Palmas numa partida da oitava jornada da Liga espanhola.