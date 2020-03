O Athletic Bilbao perdeu esta quinta-feira por 2-1 em Granada, mas está na final da Taça do Rei de Espanha, fruto da vitória caseira por 1-0 na primeira mão, que fez imperar o golo marcado na condição de visitante.

No Estádio Nuevo Los Cármenes, com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial, o Granada empatou a eliminatória já na segunda parte do jogo.

Após o 0-0 ao intervalo, Carlos Fernández fez o 1-0 no marcador, de cabeça, a cruzamento do ex-V. Guimarães Darwin Machís.

Aos 76 minutos, novamente com assistência de Machís, foi German Sánchez a dar a volta à eliminatória, com o 2-0 a favor do Granada, que teve o português Gil Dias como suplente não utilizado.

Contudo, a formação basca conseguiu mesmo o golo que valeria a qualificação para a 39.ª final da sua história na taça espanhola: aos 81 minutos, Berchiche assinou o 2-1 final no marcador, com um remate cruzado de pé esquerdo, na área.

O Ath. Bilbao vai defrontar a Real Sociedad no jogo do título. Na atual designação, a de Taça do Rei, desde a época 1976/1977, é a primeira final 100 por cento basca da taça.

Desde a existência oficial da prova, em 1903, houve outras duas finais bascas: em 1910, o Ath. Bilbao bateu o Basconia e, em 1913, houve também duelo basco, favorável ao Racing de Irún ante o Ath. Bilbao.

Em todo o historial da prova, o Ath. Bilbao é, com 24 títulos, o clube mais titulado na taça do país vizinho. Mais conquistas só o Barcelona, total de 30.

Quem vencer a Taça do Rei, vai à fase de grupos da Liga Europa da próxima época.