O Atlético de Madrid está de luto pela morte de José Luis Capón, uma das lendas do clube rojiblanco.

O antigo defesa faleceu neste domingo, aos 72 anos. Adepto do Atlético de Madrid desde criança, Capon venceu dois campeonatos, uma taça de Espanha e ainda a Taça Intercontinental pelo clube.

«Tive a sorte de nascer Atlético, viver Atlético e jogar no Atlético», disse um dia Capón.

É a segunda morte no fim de semana a abalar o universo do Atleti, depois de neste sábado um jogador de 14 anos do clube ter falecido.