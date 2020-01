Gareth Bale vai continuar no Real Madrid: a garantia chega do seu agente, Jonathan Barnett que, em declarações à ESPN, deixou a garantia de que «Bale não vai a lado nenhum no inverno e é muito pouco provável que saia no verão».

Recorde-se que no mercado de verão Bale esteve muito próximo de abandonar o clube espanhol, tendo sido associado a vários clubes ingleses e chineses.

Com contrato até 2022, o extremo galês está a passar um momento complicado no Real Madrid: na presente época leva 14 partidas e apenas dois golos marcados.