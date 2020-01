Peter Etebo, extremo nigeriano que passou pelo Feirense entre as épocas de 2016/17 e 2017/18, vai jogar no Getafe até ao final da época.

O jogador, de 24 anos, chega ao clube do português Antunes cedido pelo Stoke City, equipa do Championship inglês que o contratou há ano e meio ao emblema de Santa Maria da Feira.

Esta época, Etebo somou um total de 14 jogos, oito deles como titular.

O Getafe está no sétimo lugar na Liga espanhola com 30 pontos, menos um do que Real Sociedad e Valência, que dividem o quinto posto.