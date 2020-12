O futebolista do Barcelona, Sergi Roberto, testou positivo à covid-19, na sequência dos exames realizados na terça-feira, no âmbito da deslocação à Hungria, onde os catalães defrontam esta noite o Ferencvaros, para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

O jogador já estava de fora das opções devido a uma lesão sofrida a 21 de novembro, ante o Atlético de Madrid, que o tira da competição durante aproximadamente dois meses.

«O clube informou as autoridades desportivas e sanitárias competentes. Além disso, foram rastreadas todas as pessoas que tiveram contacto com o jogador, para os testes PCR», refere o Barcelona, em comunicado, esta manhã, notando que o jogador está «bem de saúde e isolado em casa».