O turco Arda Turan viveu dias felizes em Espanha, mas sobretudo ao serviço do At. Madrid. Depois de quatro épocas de bom nível nos colchoneros, Turan mudou-se para o Barcelona e ainda foi opção durante as duas épocas em que trabalhou com Luis Enrique.

O pior veio depois, com a chegada de Valverde ao clube, que dispensou o jogador.

Agora, Turan falou sobre a forma como foi tratado pelo técnico e não foi meigo.

«Cheguei ao Barcelona como o número 10 do At. Madrid. Cheguei como um jogador importante e no Barça também consegui manter essa importância, até que chegou Valverde, que me fez sentir insignificante», começa por dizer, citado pela Marca.

«Houve momentos em que tinha melhores estatísticas do que Messi, Luis Suárez e Neymar. Mas Valverde não me deu oportunidade de jogar nem um minuto», acrescentou.