O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, continua sem autorização para viajar para os Estados Unidos, não podendo acompanhar a equipa na digressão na América.

Recorde-se que o treinador 42 anos não viajou no passado sábado com o plantel para Miami, ficando retido no aeroporto devido a problemas com o passaporte.

Xavi, ainda como jogador do Al Saad, viajou por três vezes para o Irão e, como tal, precisa agora de um visto especial para entrar nos Estados Unidos.

Sendo assim, o treinador irá falhar o primeiro jogo da digressão frente ao Inter Miami, agendado para a madrugada desta quarta-feira.