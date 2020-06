No dia em que abriram as visitas guiadas ao Santiago Bernabéu, o Real Madrid mostrou a evolução das obras que estão a ser feitos.



Com as alterações feitas, sobretudo no exterior e nas torres de Castellana, o histórico recinto já parece outro. Além disso, o clube merengue procedeu à substituição da antiga cobertura por uma mais recente que vai permitir fechar por completo o estádio.



Recorde-se que o Real Madrid já tinha mostrado o Bernabéu sem o relvado e sem algumas cadeiras, tendo sido cavada uma cratera de 30 metros de profundidade numa zona onde vai ser guardado o tapete verde quando o estádio não estiver a ser usado para jogar futebol.



Com o regresso da Liga espanhola, o emblema espanhol vai jogar nos jogos em casa no Estádio Alfredo Di Stefano, em Valdebebas.



