O Betis anunciou esta sexta-feira a contratação de António Cordón para o cargo de diretor geral do clube. O espanhol, de 57 anos, nascido em Badajoz, era até ao início do mês diretor desportivo da Federação Equatoriana de Futebol, mas a 3 de julho rescindiu contrato, devido aos efeitos no continente sul-americano da pandemia.

No currículo, António Cordón conta com passagens pelo Villarreal, tendo alcançado, ao lado de Manuel Pellegrini, os maiores sucesso da história do Submarino Amarelo. Em 2016 assinou pelo Mónaco, em substituição de Luís Campos, tendo celebrado nessa altura a conquista do título de campeão francês e alcançado as meias-finais da Champions, ao lado de Leonardo Jardim.