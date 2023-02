Quatro meses depois, o Betis voltou aos triunfos no Benito Villamarín. O conjunto de Pellegrini recebeu e venceu o Valladolid por 2-1, da 22.ª jornada da Liga.



Com Rui Silva no banco, mas William na equipa titular, Sergio Canales foi a figura do encontro ao assistir Juanmi para o 1-0, logo aos dois minutos, e ao marcar o 2-1 final, de penálti, em cima do apito para o intervalo. O golo do Valladolid que equilibrou a contenda foi marcado por Cyle Larin (30m).



Com esta vitória, o Betis reforçou o quinto lugar enquanto o Valladolid é 14.º com 24 pontos.