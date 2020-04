Após 12 temporadas no FC Porto, João Costa partiu para Espanha sem nunca se ter estreado na equipa principal. O guarda-redes treinou inúmeras vezes com a equipa principal ao lado de Iker Casillas, uma das suas principais referências.



«O Iker é um exemplo para todos, é um fenómeno e uma lenda do futebol. Era impossível ter melhor professor. Foi o melhor guarda-redes do mundo durante cinco anos e sinto-me agradecido por ter trabalhado com ele. Foi uma grande ajuda para mim», confidenciou o jogador do Granada, citado pelo AS.



De resto, o guardião de 24 anos contou que se aconselhou com o campeão mundial e europeu por Espanha antes de sair dos azuis e brancos rumo ao Cartagena, da terceira divisão do futebol espanhola.



«Perguntei-lhe como era a segunda divisão B e o Cartagena. Disse-me coisas muito boas sobre Espanha e recomendou-me o Cartagena. Falei também com outros companheiros que estavam em Espanha. Ajudaram-me a decidir», relatou.



A verdade é que a vida em Espanha não podia ter corrido melhor a João Costa. Após experiência no Cartagena, cedido pelo FC Porto, rumou em definitivo ao Mirandés e em janeiro mudou-se para o Granada.