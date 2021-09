Dani Olmo revelou que o Barcelona o tentou contratar ao Leipzig no último dia do mercado de transferências.



«Barcelona? Nem houve tempo para pensar na transferência, foi tudo muito rápido. Agora tenho a minha cabeça no Leipzig, estou bem aqui. Tenho muita vontade de jogar e de voltar a lutar por títulos. Essa é a minha motivação», contou, em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung.



O internacional espanhol, de 23 anos, deu os primeiros passos na formação do emblema catalão, mas saiu para o Dínamo de Zagreb ainda com idade de júnior. Após 122 jogos e 34 golos, Olmo mudou-se para o Leipzig, clube ao qual está ligado até 2024.