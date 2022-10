O Almería recebeu e venceu o Girona por 3-2, no antepenúltimo jogo da 10.ª jornada da liga espanhola, esta quarta-feira.

Uma primeira parte em grande da equipa comandada por Rubi acabou por valer os três pontos, fruto da vantagem de 3-0 conseguida até ao minuto 38.

Léo Baptistão fez o 1-0 aos 13 minutos, El Bilal Touré dobrou a diferença ao minuto 17 e, já mais perto do intervalo, foi Adrián Embarba a aumentar a vantagem dos locais.

A reação do Girona aconteceu logo a abrir a segunda parte, com Rodrigo Riquelme a reduzi para 3-1 aos 47 minutos.

O português Samu Costa entrou na equipa do Almería ao 64 minutos e deve de ajudar a equipa a defender a vantagem mínima, depois de Christian Stuani ter reduzido para 3-2 ao minuto 83.

Os visitantes ainda marcaram o 3-3 no último lance do jogo, em tempo de compensação, mas a igualdade foi anulada com auxílio do vídeo-árbitro: foi entendido que o guarda-redes Fernando Martínez já tinha a bola na sua posse, quando Yangel Herrera lhe tocou para empurrar para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Almería dá um grande salto na classificação, passando do 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de descida, para o 12.º, com dez pontos. Um lugar ainda à condição dado que o Espanhol ainda joga ante o Osasuna à hora desta publicação. Já o Girona desce precisamente a 18.º, tendo oito pontos.