O Atlético de Madrid venceu esta noite em casa do Maiorca, por 1-0, e aproximou-se assim do Barcelona no terceiro lugar da La Liga.

Rodrigo Riquelme, logo aos cinco minutos, fez o único golo da partida.

Na equipa da casa, Samu Costa não saiu do banco.

A quatro jornadas do fim, o Atlético de Madrid está na quarta posição, a seis pontos do Barcelona. O Maiorca é 16.º, com 32 pontos.